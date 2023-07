SANTA MARINELLA – Ogni anno nelle spiagge di Santa Severa si verificano incidenti mortali costati la vita a diversi bagnanti.

In questi casi, ci si domanda quali siano le cause che portano all’annegamento dei villeggianti. E’ notorio che nelle acque di Santa Severa sono presenti molte zone dove si formano i mulinelli o risacche, una trappola mortale per tante persone. Conoscerne gli effetti, può realmente salvare vite. Di cosa si tratta?

Lo spiega Stafano Crispu. “La corrente di risacca è un tipo di corrente marina molto pericolosa. Si tratta di un intenso flusso d’acqua causato dal moto ondoso del mare che si forma davanti alla spiaggia. L’accumulo d’acqua lungo la costa, provoca un aumento di pressione che deve essere compensato da un flusso di ritorno che si dirige dalla riva verso il largo ad elevata velocità, trascinando con sé tutto ciò che incontra. Quindi, la corrente di risacca, si muove esattamente verso la direzione opposta rispetto all’onda normale. Alcune volte a causa della loro forza si possono rivelare molto pericolose. Si viene risucchiati e trascinati senza tregua verso il largo. La loro elevata velocità, anche oltre nove chilometri all’ora, rende difficile mettersi in salvo anche ai nuotatori più esperti”. “Cosa fare se si finisse nella corrente di risacca? – conclude Crispu - nel caso in cui si finisse in una tale corrente, il metodo più giusto per difendersi è nuotare parallelamente alla costa senza sprecare preziose energie cercando di raggiungere direttamente la riva. Contrastare una tale forte corrente è infatti estremamente lungo e faticoso, molto meglio uscirne lateralmente quanto prima. Nemmeno i bagnini più esperti sono in grado di risalire la corrente di risacca”.

