ALLUMIERE - Ad Allumiere fervono i preparativi per la grande e imperdibile XVI edizione della Sagra del Cinghiale di Allumiere (e dei Sentieri dell’Allume), organizzata come sempre dall'associazione Contrada Ghetto e patrocinata dal Comune.

Questa meravigliosa Sagra che coniuga sapientemente buon cibo, divertimento, promozione di Allumiere e dei suoi prodotti, musica e tanti altro, si svolgerà quest’anno da venerdì 5 a domenica 7 luglio, come di consueto presso il piazzale Cesare Moroni. Saranno tre giornate di canti, balli e divertimento, ma soprattutto di ottima cucina locale a prezzi accessibili.

Il piatto forte del ricco menù non può che essere Sua Maestà il cinghiale maremmano, alla base delle portate principali: dall’antipasto (bruschette con salumi e salmì di cinghiale), ai primi piatti (pappardelle al cinghiale), ai secondi (un prelibato spezzatino di cinghiale). In alternativa, si potrà gustare: un antipasto classico con bruschette miste e affettati; penne al contadino (pesto di mentuccia) o al minatore (pesto di piselli e pancetta) come primi; lumache o salsicce di maiale come secondi. Infine, i contorni (patatine fritte o insalata), i dolci (crostata o ciambelle al vino e tozzetti alle nocciole) e l’immancabile vino locale. Ogni sera, a far di sfondo alla cena, ci sarà uno spettacolo diverso: ad aprire le danze, venerdì, la terza edizione della gara di canto “Insieme in musica”, con la direzione artistica di Max Petronilli; sabato ascolteremo le simpatiche canzoni popolari dei Kosacustika e infine, domenica, il gran finale col Trio D’Autore. Inoltre, per valorizzare la tradizione e la cultura locale, nella giornata di domenica avranno luogo escursioni guidate (a cura dell’Associazione Trekkiamo) presso il Faggeto, riconosciuto Sito di Interesse Comunitario dalla Comunità Europea. Bancarelle e giochi per bambini saranno la ciliegina sulla torta. Per info e prenotazioni: 329.7227266, 347.7003102, 338.1933404; per le escursioni guidate: 380.6864544 (Francesca).

