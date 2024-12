ALLUMIERE - Il vescovo Gianrico Ruzza ha insediato don Fabio Casilli come nuovo parroco della parrocchia "Nostra Signora di Lourdes" di La Bianca.

Don Fabio con La Bianca già dai primi di settembre diventa ufficialmente il nuovo parroco.

«Per una comunità piccola come la nostra la chiesa è il fulcro di tutto - afferma il sindaco - è un punto di riferimento, è la comunità. Come ricordato dal vescovo, ogni cosa è legata al parroco storico di La Bianca Don Egidio Smacchia che ci ha accompagnati per molti anni, creandoci e facendoci crescere come comunità e tutto ciò va preservato e portato avanti.

Il vescovo come ricordato ci fece una promessa che ha rispettato cioè quella di continuare a fare vivere la nostra parrocchia affidandoci alla guida di un nuovo parroco . Oggi è l'inizio di un nuovo cammino per don Fabio e per tutti noi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA