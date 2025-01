ALLUMIERE - Ad Allumiere cresce l'attesa per lo spettacolo che la Compagnia Teatrale Allumiere porterà in scena in occasione dei festeggiamenti per Sant'Antonio Abate.

Il prossimo venerdì 17 gennaio 2025 alle ore 21.15, presso l'Oratorio parrocchiale, la Compagnia Teatrale Allumiere presenta l'esilerante commedia dal titolo: ''Ncomincio lunedì'' scritta da Luigi Del Frate.

Lo spettacolo sarà diretto dal regista "Come oramai da tradizione la Compagnia Teatrale Allumiere partecipa ai festeggiamenti di Sant'Antonio Abate portando in scena una commedia in dialetto Allumierasco quest'anno scritta dal nostro attore Luigi Del Frate - spiega l'attore e regista Achille Sgamma - una commedia brillante con i suoi momenti divertenti alternti a momenti di riflessione che ci riportano indietro negli anni 60/70".

A salire sul palco saranno tutti i componenti della Compagnia in ordine di apparizione: Alessandra Catenacci, Vittorio Trovarelli, Manuela Antonacci, Luigi Del Frate, Remo Cirilli, Rita Baiocco, Alessandro Cirilli, Alessandra Ercolani e Fabiola Faggiani. Il tutto sotto la direzione di Achille Sgamma e Massimo Leoni Addetto alle luci e suoni. La serata sarà devoluta in beneficenza pro Oratorio Parrocchiale.

