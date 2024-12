CERVETERI – Porte aperte della Necropoli della Banditaccia domani alle 17.30 per un altro evento del regista e attore Agostino De Angelis e dell’associazione culturale “ArchéoTheatron”, promossa dal Parco archeologico di Cerveteri-Tarquinia. “La collina di Spoon River… Necropoli Etrusca della Banditaccia”, questo il titolo della rappresentazione teatrale tratta da “Antologia di Spoon River” di Edgar Lee Masters. La performance, con il patrocinio di Comune, Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresenterà un viaggio nella vita dei residenti dell'immaginario paesino di Spoon River, sepolti nel cimitero locale. Un incontro con le storie di personaggi che rappresentano tutte le categorie e i mestieri umani da tanti attori protagonisti tra cui anche quella dell’istituto Salvo D’Acquisto.

«La caratteristica saliente dei personaggi è che, essendo morti, non hanno più niente da perdere e quindi possono dire qualsiasi cosa sulla loro vita in assoluta sincerità. La voce dei protagonisti è sfumata, priva di un vero rimpianto per il passato che non c'è più». Questa in sostanza la spiegazione dei promotori dell’iniziativa.

L’evento si inserisce nell’ambito della “#domenicalmuseo”, iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali e nella IV edizione del progetto ideato da De Angelis “Sulla Strada degli Etruschi” che gode del patrocinio di Regione Lazio e Città Metropolitana.

