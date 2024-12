FIUMICINO - È tutto pronto per la “21° Fiumicino Half Marathon”, la gara podistica che si svolgerà domenica 1° dicembre 2024, organizzata dall’Isola Sacra A.S.C.D in collaborazione con il Comune di Fiumicino. Una gara competitiva di 21 e 10 km e non competitiva di 10km. Il ritrovo sarà presso la Parrocchia Santa Paola Frassinetti.

A rappresentare la Città di Fiumicino l’Assessore allo Sport, Federica Poggio.

“La ‘Fiumicino Half Marathon’ non è solo una gara, ma un simbolo di comunità, passione e impegno per uno stile di vita sano. – dichiara l’Assessore - Ogni anno questo evento rafforza il legame tra sport e territorio, promuovendo la partecipazione attiva. Invitiamo tutti i cittadini a vivere questa giornata all’insegna dello sport e della condivisione.”

Per poter realizzare l’ evento verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: chiusura al transito veicolare ed istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, in Via Frassinetti, in Viale Danubio e Via G. Moschini, tratto compreso tra Via Bruno Caleari ed inizio Largo Falcone, dalle 7 alle 13 circa e comunque fino al termine della manifestazione; chiusura al transito veicolare di Viale Danubio, Largo Falcone, Via del Faro, Via G. Giorgis, Via Formoso, Via del Faro, Via Rodano, Viale Danubio, Via G. Moschini, Via B. Caleari, Via L. Bezzi, Via Valderoa, Via Maffettone,Via Coni Zugna, Via della Scafa, Ponte 2 Giugno, Viale Traiano, si entra nella pista ciclabile all'altezza di Via Pammacchio e si segue fino alla fine del Lungomare, poi Via L. Visentini Via del Faro, L.go Falcone, Viale Danubio (altezza palazzetto), Via Frassinetti, Via Bezzi, Via Trincea delle Frasche, Via Castagnevizza, Via Plezzo, Via Monte Corno, Via della Scafa, Via Monte Cadria,Via Costalunga primo tratto e,( in caso di maltempo direttamenteVia Passo della Sentinella contromano) via Passo della Sentinella, Via Grecchi, Via Scagliosi, Via del Faro (senso unico alternato), Largo Falcone, Viale Danubio, comprese le strade che intersecano il percorso, dalle 7 fino al termine della manifestazione, limitatamente al passaggio dei partecipanti e per il tempo strettamente necessario.