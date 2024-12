FIUMICINO - È stata celebrata ieri, 3 maggio 2024 alle 11, presso il cimitero monumentale di via Portuense, la commemorazione del noto medico e zoologo italiano Giovan Battista Grassi, promossa dalla Pro loco di Fiumicino in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Tra i presenti, gli assessori Costa e Poggio, i rappresentanti delle Forze dell’ordine, e una una classe terza della scuola media dell’Istituto Giovan Battista Grassi.

Dopo i saluti del rappresentante del sindaco, il presidente della Pro loco ha illustrato l’importanza della figura di Grassi per il territorio di Fiumicino.

«Il legame tra G.B.Grassi e il nostro territorio – ha spiegato Giuseppe Larango – è riconducibile alla malaria, la terribile epidemia che nel corso dell’800 colpì in modo particolarmente crudele la campagna romana e, purtroppo, anche la nostra Fiumicino. Nel 1898 Grassi iniziò un ampio studio che costituì una svolta nello studio e nel trattamento della malattia. Grassi continuò i suoi studi anche dopo la prima Guerra Mondiale, quando la malaria tornò a farsi sentire. Fondò nel 1918 l’Osservatorio della Malaria, proprio in quello che conosciamo come “Palazzo Grassi”, lungo la via Torre Clementina, e in passato sede del nostro Comune.

Morto nel 1925, Grassi è sepolto secondo sua specifica volontà nel cimitero di via Portuense a Fiumicino, insieme alla moglie e alla figlia. Da anni, La Pro Loco di Fiumicino si occupa del decoro della sua tomba».