FIUMICINO - Da oggi sarà al cinema il film diretto da Enrico Maria Artale “El Paraiso”, con protagonisti l’attore romano Edoardo Pesce e l’attrice colombiana Margarita Rosa De Francisco, girato quasi interamente nei luoghi più caratteristici di Fiumicino.

Grazie alla collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino e del suo Direttore Alessandro De Nitto, la società di produzione Ascent Film ha realizzato la maggior parte delle scene ambientate in Italia proprio nel territorio locale. Nel film, ad esempio, si potranno riconoscere numerose strade del centro storico, le abitazioni più vicine al mare del Passo della Sentinella, il centro anziani, lo storico mercato coperto di Fiumicino e la sede comunale di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, trasformata per un giorno in ambasciata colombiana.

Il Film “El Paraiso” è stato premiato alla 80° edizione del Festival del Cinema di Venezia come Migliore Sceneggiatura per la sezione Orizzonti, insieme al riconoscimento assegnato a Margarita Rosa De Francisco come Migliore attrice protagonista.

L’attore Edoardo Pesce ha impersonato il ruolo di Julio Cesar, uomo di quarant’anni che vive in una casetta sul fiume insieme alla madre colombiana, in un’esistenza ai margini, in cerca di un equilibrio precario, nel desiderio di ritrovare le sue origini. La donna ha instaurato con il figlio un legame molto stretto, a volte morboso, condividendo con lui ogni cosa, fino che nelle loro vite non irrompe una giovane colombiana che metterà a dura prova lo stretto rapporto familiare.

La produzione si è avvalsa della collaborazione della Commissione Cinematografica anche per la ricerca di comparse del territorio che si potranno ritrovare ad esempio nella scena realizzata presso il mercato coperto di Fiumicino e nella pista da ballo, dove i protagonisti condividono un intenso latinoamericano. Il direttore della Commissione Cinematografica Alessandro De Nitto, insieme con i suoi collaboratori, terminate le riprese nel territorio de “Il Patriarca 2” di Claudio Amendola, sta ora collaborando con altre diverse produzioni cinematografiche che si stanno occupando della scelta di alcune location per nuovi film e serie televisive.