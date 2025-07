S. MARINELLA – La città si prepara ad accogliere la nuova edizione dell'Estate Solidale 2025, una manifestazione che va oltre il semplice intrattenimento estivo, configurandosi come un vero e proprio laboratorio di aggregazione sociale e inclusione che oramai sta diventando un vero riferimento regionale. Presso l'area Parco Martiri delle Foibe, a partire dalle 21,30, si alterneranno spettacoli, featuring tra artisti diversamente abili e normo dotati, concerti e momenti di riflessione, tutti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

L'Estate Solidale si distingue per il suo impegno nel sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche della disabilità, promuovendo l'integrazione attraverso l'arte e lo spettacolo. Il calendario, ricco e variegato, vede protagonisti artisti normodotati e diversamente abili, creando un'opportunità unica per valorizzare i talenti e superare le barriere, in particolare quelle mentali e dei pregiudizi.

Si comincia domenica 13 luglio con gli Scooppiati diversamente Band. Il programma di luglio e agosto prevede un'ampia gamma di eventi, tra gli appuntamenti di spicco ci sarà la cena sociale con DJ, il 13 agosto il tormentone dell'estate Chupa con Ilaria Ferrari oramai lanciatissima nel mondo della musica nazionale ed internazionale classificatasi prima al Gregorius Festival in Romania e terza al Voice of Turan in Kazakistan.

A cui si aggiunge Alice Paba che dopo la vittoria a The Voice e la partecipazione a Sanremo si accinge a presentare i suoi nuovi lavori. Il 31 Agosto si chiude con il botto grazie al concerto di Gatto Panceri. “L'Estate Solidale è per noi più di un semplice cartellone di eventi – dice il sindaco Pietro Tidei - è un simbolo della nostra volontà di costruire una comunità più inclusiva, dove ogni cittadino, normodotato o diversamente abile, possa esprimere il proprio potenziale e sentirsi parte attiva. Vogliamo che Santa Marinella sia pioniera in questo senso, abbattendo ogni tipo di barriera e promuovendo la valorizzazione dei talenti di tutti. Un ringraziamento speciale va alla Stella Polare Aps per l'impegno costante e la passione con cui cura l'organizzazione e lo svolgimento di questa manifestazione fondamentale per la nostra città”.

L'assessore alle politiche sociali, Pierluigi D'Emilio aggiunge: “Questa iniziativa è il frutto di un lavoro sinergico e profondo, volto a dare voce e spazio a chi troppo spesso viene emarginato. La presenza di artisti diversamente abili che si esibiscono al fianco di professionisti è la dimostrazione tangibile che la diversità è una risorsa preziosa. È un'occasione per fare il punto sui progressi fatti in merito alla tutela e all'inclusione, e per continuare a lavorare affinché nessuno venga lasciato indietro. Ringrazio di cuore la Stella Polare APS e tutti gli sponsor che rendono possibile questo progetto di grande valore sociale”.

Maurizio Poleggi, presidente di Stella Polare commenta. “Siamo immensamente orgogliosi di curare l'organizzazione e lo svolgimento dell'Estate Solidale. È un privilegio vedere come, anno dopo anno, questa manifestazione cresca e riesca a coinvolgere sempre più persone, dimostrando che l'arte e la cultura possono essere potenti strumenti di inclusione. Il nostro obiettivo è creare un ambiente dove tutti possano sentirsi accolti e valorizzati, e il sorriso che vediamo sui volti dei partecipanti è la nostra più grande ricompensa. Un grazie sincero a tutti coloro che ci supportano e credono in questo progetto”.

