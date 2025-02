SANTA MARINELLA - «Che fine ha fatto la città del Surf»? La domanda arriva dall'esponente di “Io Amo Santa Marinella”, Stefano Marino. Dito puntato contro il primo cittadino, reo, anni, fa, d'aver annunciato «con entusiasmo» il progetto, «un'iniziativa – spiega Marino – che avrebbe dovuto rilanciare il turismo e allungare la stagione oltre i soliti quattro mesi estivi». «Oggi – evidenzia l'esponente di Io Amo Santa Marinella – di quel progetto non resta nulla, se non qualche articolo di giornale e l'ennesima promessa non mantenuta». Riflettori puntati anche sul consigliere delegato al Turismo, Manuelli. Marino si chiede «che fine abbia fatto». «Quale strategia ha portato avanti per valorizzare il turismo? Quali progetti ha realizzato? La risposta – incalza – purtroppo, è sotto gli occhi di tutti: un silenzio assordante e un immobilismo totale. Noi siamo e rimaniamo favorevoli a iniziative che valorizzino il territorio, perché crediamo che il turismo sia una leva fondamentale per la crescita della città. Se fossimo al governo della città – aggiunge ancora Marino - questo progetto sarebbe già in fase di realizzazione, con un piano serio e concreto per sviluppare le potenzialità di Santa Marinella come meta per gli sport acquatici, portando benefici economici e nuove opportunità di lavoro. Tidei dovrebbe ricordarsi che amministrare non significa fare proclami e aspettarsi applausi, ma lavorare per trasformare le idee in risultati tangibili. Santa Marinella ha bisogno di fatti, non di slogan. Non smetteremo di denunciare questo modo superficiale di amministrare la città. La politica deve servire la comunità, non l’ego di chi governa». ©RIPRODUZIONE RISERVATA