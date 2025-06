LADISPOLI - La Chiesa succursale di San Nicola Vescovo a Marina di San Nicola diventa una Parrocchia a tutti gli effetti. A sancirlo il decreto firmato il 21 aprile, dal vescovo della Diocesi Porto Santa Rufina.

«Con questa - si legge sul sito della Diocesi - le Parrocchie della Diocesi, fino ad ora 57, salgono a quota 58. Da molti anni era evidente un incremento demografico a Marina di San Nicola, tanto che già negli anni Ottanta l'allora Parroco, mons. Nicolino Merlo, Cancelliere della Diocesi e Parroco a Palo Laziale, aveva provveduto alla costruzione di un luogo di culto, intitolandolo al Vescovo San Nicola, da cui anche il nome della nota località balneare in Comune di Ladispoli. Negli anni le attività pastorali a San Nicola si sono sviluppate in forma autonoma dalla Parrocchia di Palo Laziale, come anche le celebrazioni più grandi come le Cresime e le Prime Comunioni. Per tale motivo, considerata la questione, il Vescovo ha deciso di elevare allo stato di "Parrocchia" la Chiesa di San Nicola, che quindi non dipende più da Palo Laziale ma vive di vita propria. La nuova Parrocchia, il cui territorio è ben definito e comprende il complesso abitativo di Marina di San Nicola, ha sede in Via del Sole 2 e viene per il momento affidata a Don Saji, attuale Parroco di Palo. Certamente la nascita di una nuova Parrocchia è un segno di crescita per tutta la Diocesi e in tal senso già due anni fa il Consiglio Presbiterale aveva dato parere favorevole alla promozione di ben dieci attuali luoghi sussidiari di culto - Chiese e Cappelle - perchè siano elevate a Parrocchie. La nostra Diocesi - si continua a leggere sul sito - cresce di numero, non per generazione ma per immigrazione da altre Diocesi come la vicina Città di Roma. Siamo oltre 450.000 abitanti e di conseguenza la principale necessità è quella di adeguare le strutture esistenti perchè siano accoglienti sia per il culto che per la pastorale. La seconda è ovviamente quella di avere sacerdoti a cui affidare la cura pastorale delle nuove Parrocchie. Alla nuova Parrocchia di San Nicola Vescovo a Marina di San Nicola, cioè ai fedeli e al Parroco, vanno i migliori auguri di tutta la Diocesi per il nuovo cammino appena iniziato, quello della testimonianza del Signore nel servizio della carità, nella celebrazione dei sacramenti e nell'annuncio del Vangelo».

