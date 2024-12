ALLUMIERE - Sabato pomeriggio alla Cavaccia vittoria della Contrada La Bianca nella Corsa dei somari e trionfo della Contrada Ghetto nel Mini Palio, ma la vittoria più grande è stato toccare con mano l’amore e il ricordo per Alessio Torroni e Stefano Sgamma che è rimasto immutato.

Nel nome di Alessio e dello Zi Stè domenica pomeriggio, nel campo equestre, presso l’impianto sportivo de la Cavaccia, si è svolta in un bagno di folla l'XI edizione del ”Memorial Alessio Torroni” che ha visto la partecipazione di tutte le Contrade e di molte scuderie di privati.

Anche quest'anno nessuno è voluto mancare all’appuntamento: tutti si sono uniti in un cuor solo e un’anima sola nel ricordo e nel nome di quel grande ragazzo che è stato Alessio Torroni che nella sua vita, seppur breve, è riuscito a seminare amore, amicizia, passione, allegria e si è fatto amare da tutti tracciando una strada importante che tanti amici stanno seguendo. Per onorare Alessio e il zì Ste dalla Toscana è venuto anche il fantino e allevatore di somari Alessandro Stampigioni (allumierasco doc che ora vive e lavora in Toscana) e tanti tanti amici.

Diciannove i somari partecipanti alla Corsa dei Somari sulla pista della Cavaccia disegnata e progettata dal fantino Francesco Piramidi (Cheyenne) per essere il più possibile simile a quella del Palio. Nella prima manche si sono susseguite 7 batterie da tre e sono passati alla fase successiva i primi 2. Nella prima Batteria sono passati Bombolina e Socrate; nella seconda batteria a passare il turno sono stati Cinghialotto e Icaro; nella terza batteria sono passati, invece, Biondo e Gin Tonic; nella quarta batteria hanno passato il turno Biscotto e Calibro 9; nella quinta batteria sono passato Bolero e Vituperio; nella sesta sono passati Vejo e Brillante.

Nella settimana batteria insieme a Luna Nera hanno gareggiato i due ripescati Leone e Brandano. Anche nella seconda manche sono passati i primi due: nella prima batteria vittoria di Luna Nera e Vituperio; nella seconda batteria vittoria di Biondo e Icaro; nella terza batteria vittoria di Cinghialotto e Biscotto; nella quarta batteria Calibro 9 e Bolero; nella quinta batteria vittoria di Gin Tonic e Socrate. Nella terza manche è passato in finale solo il primo di ogni batteria più un ripescato.

Nella prima batteria vittoria di Biscotto su Socrate e Cinghialotto; nella seconda batteria vittoria di Bolero su Biondo e Icaro; nella terza batteria vittoria di Calibro 9 su Vituperio e Gin Tonic; nella quarta batteria vittoria di Cinghialotto su Luna Nera e Socrate.

Per la prima vplta si è svolta la finale a 4 tra Biscotto, Bolero, Calibro 9 e Cinghialotto. Al termine della bellissima finale al terzo posto ha chiuso la Contrada Nona con Calibro 9; secondo posto per Cinghialotto della scuderia Pagliarini/Bonini e vittoria per la Contrada La Bianca con Biscotto.

A seguire si é svolto il Mini Palio con tre batterie in cui si sono sfidate le sei Contrade. A fare da speaker del Memorial Romina Mosconi; per il Mini Palio, invece, grande e gradita sorpresa: a fare la cronaca è stato il mitico dottor Alessandro Mellini, il "the voice" delle corse dei somari e dei cavalli.

Al termine della competizione la vittoria se l'è aggiudicata il Ghetto di patron Gianni Superchi con il fantino Mario Vela e i somari Berlino, Balboa e Sabatino. Per tutta la manifestazione a fare da mossiere è stato Guido Fanelli; giudici all'arrivo sono stati Massimo, Andrea e Marco che hanno provveduto anche a fare il servizio di foto finish. In tanti sabato pomeriggio con le parole della cugina di Alessio, Sabrina Scocco, hanno ricordato quanto Alessio era buono, generoso, altruista e sempre pronto ad aiutare.

Era impegnato nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes di La Bianca tanto da essere uno dei pupilli del parroco don Egidio Smacchia; era impegnato fortemente nella Contrada la Bianca dove allenava in maniera eccellente gli asini, insomma era un ragazzo con la testa sulle spalle e senza grilli per la testa. Terminata con successo la scuola superiore si era aperto una ditta di impianti fotovoltaici assumendo i suoi ex compagni di scuola. Era serio e disciplinato in tutto ciò che faceva e per questo ogni cosa che compiva gli riusciva perfettamente. Alessio poi conquistava tutti col sorriso, la semplicità e col suo modo di fare bonario.

Aveva un amore spassionato per la Contrada La Bianca e per gli asini: nessuno potrà mai dimenticare che la sua vita è stata strappata in un incidente stradale il 17 agosto 2012, proprio poche ore prima del Palio di Allumiere, l’evento che lui amava e per cui si era preparato tantissimo e solo poche ore prima, infatti, era passato in Proloco per gli ultimi preparativi. Nessuno dimenticherà mai al suo funerale i pianti e le lacrime di tutti coloro che l’amavano ma anche le grida del suo amato somaro disperato. I segni della bella persona che era Alessio si vedono anche oggi a distanza di tempo: sono passati 12 anni dalla sua morte, ma non è stato mai dimenticato e ogni anno per lui, nonostante mille difficoltà, in tanti si adoperano per questo torneo che ogni anno diventa più bello e partecipato.

Tra i promotori di questo Memorial c'era Stefano Sgamma e, dopo la sua morte, il Memorial è intitolato anche a lui. Questa manifestazione è stata pensata da Francesco Piramidi e Stefano Sgamma: l'idea è stata subito sposata dall'allora assessore Angelo Superchi (uomo straordinario che ha veramente fatto tanto per il Palio e per tutte le competizioni equestri e fra gli equidi) e da Tiziana Franceschini e poi da tutti gli amici e amiche e così, ad un anno dalla sua scomparsa, si svolse la I edizione del Memorial e, dopo 11 edizioni, è ormai l'evento di fine settembre che chiude tutte le manifestazioni dell'estate. Anche quest'anno questa giornata nel nome di Alessio e Stefano è servita per rivivere un po’ le emozioni paliesche nel ricordo di due grandi amici innamorati di questa manifestazione.

Come ogni anno all’inizio del Memorial i cuori battono forte, le lacrime scendono e sembra quasi difficile cominciare, ma poi lo spirito di Alessio scende in tutti e così regnano l’allegria e la voglia di combattere e di lottare e ogni anno si vivono emozioni difficilmente descrivibili. Su tutti Mauruzio Torroni, papà di Alessio che incoraggia tutti, abbraccia, ringrazia, lavora e con il fratello.... danno una grande mano per far sì che tutto vada bene. Anche quest’anno è stato encomiabile il lavoro di organizzazione e realizzazione degli amici e delle amiche di Alessio, in collaborazione con il delegato al Palio Augusto Superchi, con l'associazione delle Contrade presieduta da Tiziana Franceschini e la Pro Loco presieduta da Maria Pinardi: nei giorni precedenti lo staff della Pro Loco ha raccolto le iscrizioni, effettuato le registrazioni e tutte le operazioni utili e sono state alla competizione.

Tutti con grande spirito di volontariato sono riusciti ad organizzare una manifestazione perfetta regalando a tutti i partecipanti un pomeriggio indimenticabile. Gli amici e le amiche di Alessio e Stefano con questo Memorial vogliono tenere vivo il loro ricordo facendolo nel modo più consono a loro, cioè in un campo di gara con gli asini che tanto amavano. Al termine del Mini Palio sono seguite le premiazioni. Molto significativa la targa donata a Maurizio Torroni dalle mani di Tiziana Franceschini: "Le mani che ti consegnano questa targa in ricordo del nostro Alessio caro Maurizio sono le mie, ma è fatta e voluta da tutti noi amici e amiche di Alessio". Sulle note di "Sta passando novembre" di Eros Ramozzotti sono stati lanciati i palloncini. Per il Comune di Allumiere oltre al delegato del Palio Augusto Superchi che ha collaborato nell'organizzazione, c'è stato pure il delegato Duccio Galimberti. Ben fatta e tanto vista e condivisa la diretta Facebook di Piero Monaldi (Dudu) che ha anche creato i promo e ha portato e montato mixer, casse e microfoni. Tra i presenti anche l'ex presidentessa della Pro Loco e biancarola d'adozione Anna Pesce. Perfetto il servizio bar ad opera dell'US Allumiere presieduta da Diego De Paolis che ha anche distribuito succulenti e apprezzatissimi panini con cicoria ripassata e salsicce e panini col prosciutto. Molto importante anche il servizio di Stefano Fracassa della Contrada La Bianca che ha immortalato con bellissime foto tutti i momenti dell'evento. Ottimo il servizio dei volontari della Croce Rossa di Allumiere e Tolfa coordinata da Giulia Bonamici. (Foto gentilmente concesse da Stefano Fracassa)

