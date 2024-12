LADISPOLI - Il circo ha già trasferito Kimba e i suoi amici. Il felino, celebre per la sua fuga clandestina in città sabato pomeriggio, è stato trasportato insieme agli altri animali nella tenuta del circo “Rony Roller Circus”, nella provincia di Latina. Nella giornata di lunedì infatti il sindaco, Alessandro Grando, aveva incontrato i gestori con i quali è stato trovato un accordo. Il circo potrà restare come da programma fino al 19 ma senza animali. E così Kimba, maschio di 8 anni, è tornato a casa. Poi però si esibirà nella Capitale, come confermato sempre ieri da Rony Vassallo il proprietario del circo. I gestori circensi intanto hanno accettato bonariamente l’invito del sindaco, Alessandro Grando, di effettuare fino al 19 novembre show senza animali in viale Mediterraneo nel rione Cerreto.

LE INDAGINI

Resta da capire però quale direzione prenderanno le indagini della Procura di Civitavecchia che avrebbe aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omessa custodia di animali. Lo stesso Vassallo però si è presentato dai carabinieri per denunciare di aver trovato il lucchetto della gabbia divelto sostenendo quindi che qualcuno, volontariamente, avesse fatto uscire il leone. Kimba ormai è diventato una vera star e il Gruppo Astrofili di Palidoro ha infatti deciso di dare il nome di Ladispoli a un ammasso di stelle che trova posto proprio all'interno della costellazione del Leone, annunciando l'iniziativa con un post su Facebook.

Mentre ieri mattina tanti si sono avvicinati le transenne del circo per vedere magari un’ultima volta il leone Kimba con un po' di tristezza per l’addio anticipato del tanto amato animale che si è guadagnato sette ore di libertà seminando però il panico tra gli abitanti di Ladispoli fino alle 22.

©RIPRODUZIONE RISERVATA