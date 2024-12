CIVITAVECCHIA – Il suono di una sirena. Lento e costante. Non è un’ambulanza e neanche il passaggio di un’auto delle forze dell’ordine. È un suono che riecheggia con insistenza a Kiev, tanto da essere purtroppo quasi familiare per chi da due anni e mezzo vive l’incubo della guerra. «Questa è una serata tipo a Kyiv, e lo scrivo così perché è il nome ucraino. Il video è di ieri (domenica ndr) poco prima di mezzanotte. C’era un missile balistico in arrivo da nord-est. Questo suono me lo porterò dentro non so esattamente per quanto tempo».

A raccontarlo, direttamente dall’Ucraina, è il giornalista civitavecchiese Marco Setaccioli, dipendente del Comune di Civitavecchia. Dall’11 agosto scorso si trova proprio nel cuore della guerra iniziata il 24 febbraio 2022, insieme ad Alex Orlowski, esperto di cyber propaganda, e Renzo Boatelli, architetto che ha lavorato a Kiev, suoi compagni di viaggio. Allarmi e sirene, l’App Air Alert che suona in modo assordante, il canale Telegram che invita a non sottovalutare l’allerta e a trovare riparo in un rifugio, o frapporre almeno due pareti con un possibile punto di impatto. «Ritrovarsi affacciati ad una finestra mentre il suono di sirene, che nella tua vita hai sentito solo nei film di guerra, riecheggia su strade rese deserte dal coprifuoco - ha confermato - è qualcosa per cui scopri di essere impreparato solo quando accade e che ti spinge a chiederti se la decisione di partire per l’Ucraina sia coraggio o incoscienza».

Ma poi spiega. «Avevo bisogno di vedere con i miei occhi cosa stesse succedendo in questo posto - racconta da Kiev - conosco i rischi e non me ne vogliano le tante persone a me care che, nei giorni precedenti, hanno fatto quanto hanno potuto per convincermi a non partire. Ma ho deciso da tempo di non essere più un semplice spettatore, ma di partecipare attivamente alla costruzione di un mondo migliore. Sto vivendo questa esperienza in maniera forte, anche dal punto di vista emotivo, tra allarmi aerei, gente che stiamo incontrando e tante storie in cui ci stiamo immergendo».

Setaccioli spiega di seguire con molta attenzione questa guerra già dal primo giorno, ritenendola una grande ingiustizia, consapevole della sua importanza per l’assetto mondiale da qui ai prossimi anni.

«Sono stato sempre più coinvolto - ha aggiunto - lo scorso anno ho scritto un libro sulla disinformazione della guerra in Ucraina e sono entrato in contatto con molte persone, tra cui Alex Orlowski. E così abbiamo organizzato questo viaggio che si sta rivelando una miniera di informazioni ed emozioni. Si stanno aprendo porte importanti che non avrei mai avuto modo di aprire dall’Italia».

Un viaggio che Setaccioli racconta sui social quotidianamente, con foto, video e spiegazioni di ogni tappa. «Mi incoraggia vedere quanta gente mi stia seguendo - ha spiegato - sicuramente questo non sarà l’ultimo viaggio che farò qui a Kiev». Il gruppo si sta spostando nella zona. Ha già visitato Odessa, ed è stato accolto a Bucha. «Qui abbiamo vissuto un’esperienza davvero intensa - ha confermato il civitavecchiese - all’interno degli uffici del Comune ci hanno mostrato immagini in esclusiva dei crimini commessi sui civili. A Bucha sono state uccise 624 persone, 52 delle quali non sono state ancora identificate. Ogni cadavere è geolocalizzato su una grande mappa della morte, dove sono anche segnate le varie fosse comuni nelle quali la maggior parte dei corpi ha trovato una frettolosa sepoltura. Dalla più grande, scavata di fianco alla chiesa che sorge proprio accanto agli uffici comunali, dove sono stati ammucchiati 160 sacchi neri, fino a quelle in cui si trovava "solo" qualche cadavere, a malapena ricoperto di terra, senza nemmeno una degna protezione».

Giovedì Setaccioli lascerà Kiev, diretto a Leopoli: il biglietto per il treno è già acquistato. Da lì poi dovrà arrivare a Cracovia, in Polonia, dove domenica prossima salirà sull’aereo che lo riporterà in Italia con un bagaglio sicuramente carico di emozioni.

