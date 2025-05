FIUMICINO – Giornata di confronto tra vertici di ITA Airways e rappresentanze sindacali, quella di ieri, con sul tavolo il bilancio 2024, le prospettive per l’anno in corso e il delicato tema del contratto collettivo nazionale. Alla riunione hanno preso parte il presidente Sandro Pappalardo, l’amministratore delegato Joerg Eberhart e i rappresentanti delle principali sigle sindacali, tra cui FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti, UGL Trasporto Aereo, ANPAC e ANP.

L’azienda ha presentato dati di bilancio giudicati “confortanti”, sottolineando che il 2024 si è chiuso con ottime performance operative, anche grazie all’impegno quotidiano di tutto il personale. Il Net Promoter Score positivo e un EBITDAR superiore al 100% dell’obiettivo hanno garantito un risultato economico importante, tanto da attivare il premio di risultato che sarà pagato già con la busta paga di maggio. La somma, secondo quanto anticipato, beneficerà della tassazione agevolata al 5%, risultando dunque più conveniente per i lavoratori rispetto agli anni passati.

Non mancano tuttavia le criticità, in particolare sul fronte manutenzione dei motori Pratt & Whitney, che costringeranno otto aeromobili a rimanere a terra per lunghi periodi, con ricadute operative ed economiche da monitorare.

Durante l’incontro, i sindacati hanno chiesto maggiore trasparenza sulle prospettive per il 2025 e sugli sviluppi del nuovo piano industriale, che secondo le prime indiscrezioni sarà improntato alla cautela a causa dell’instabilità geopolitica. Il documento punterà su una crescita graduale del lungo raggio, con un aereo in più all’anno, e un conseguente aumento della flotta di medio raggio per alimentare i nuovi collegamenti intercontinentali.

Una visione ritenuta troppo prudente dalle organizzazioni dei lavoratori, che hanno invece auspicato un piano di espansione più aggressivo, anche sfruttando le possibili sinergie con il gruppo Lufthansa, in vista di un rilancio strutturato del vettore.

Tema centrale anche il rinnovo del contratto collettivo nazionale, per il quale ITA ha annunciato l’intenzione di costituire una nuova associazione datoriale che riunisca la maggior parte delle compagnie attive in Italia. Secondo quanto emerso, sono già in corso contatti con easyJet e Air Dolomiti, mentre si attendono riscontri da altri operatori del settore.

L’obiettivo condiviso sarebbe quello di avviare a breve le trattative per un CCNL rinnovato, inclusivo e rappresentativo, con la speranza di aprire i tavoli entro la fine di maggio o al massimo all’inizio di giugno.

In tema di welfare, il personale di terra riceverà già da maggio anche l’anticipo della quota 2025, aggiornata a 500 euro, un’ulteriore boccata d’ossigeno in un contesto generale che sembra orientato al miglioramento.

Infine, le sigle hanno sollecitato una revisione della normativa interna relativa alle attività retribuite esterne, un aspetto che da tempo genera malcontento tra i dipendenti. L’azienda ha confermato l’intenzione di procedere con una revisione radicale, attualmente in fase di analisi da parte dell’ufficio legale.

Un confronto definito costruttivo, che ha messo in luce l’importanza di guardare al futuro con strategia, ma anche con l’urgenza di dare risposte concrete a lavoratori e lavoratrici che attendono stabilità e nuove prospettive professionali.