CIVITAVECCHIA – Smartphone che hanno suonato all’unisono, provocando una strana e particolare situazione negli uffici, nelle scuole o in strada. Alle 12 in punto, infatti, è scattato il test per It-Alert anche in città, come in tutta la Regione Lazio, con i dispositivi agganciati alle diverse celle i telefonia mobile che hanno emesso un suono diverso dal solito, prolungato ed intenso. Tutto sotto controllo in città, dove i volontari della Protezione civile, presenti al porto o all’ospedale, hanno dato indicazioni soprattutto ai più anziani e raccolto i vari feedback da riportare al centro nazionale. Non a tutti è arrivato il messaggio: il consiglio è di segnalarlo sul sito internet di It-Alert.

