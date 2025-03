MONTALTO DI CASTRO – Un incontro importante per il futuro dell’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro si è tenuto ieri pomeriggio tra una delegazione di Forza Italia, rappresentata dal commissario Giovanni Corona, Sergio Caci, Francesco Moretti e Matteo Mariotti e il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli.

Al centro della discussione, la situazione della scuola, recentemente finita sotto i riflettori della stampa locale per alcune criticità e la paura di chiusura.

Forza Italia, in questi giorni non ha voluto appositamente alimentare la discussione sui giornali, ritenendo necessario, senza polemica alcuna, mettere in campo azioni concrete.

«Ringraziamo il presidente Romoli per aver subito accolto la nostra richiesta di incontro e per essersi impegnato ad effettuare un sopralluogo in prima persona, insieme ai tecnici dell’Ente, presso l’Istituto, per confrontarsi direttamente con il corpo docente e per valutare anche eventuali ulteriori lavori necessari all’immobile – spiegano da Forza Italia Montalto – La Provincia di Viterbo, ricordiamo, è già impegnata nella realizzazione di una palestra adiacente all’istituto, un intervento che dimostra l’attenzione per le strutture scolastiche del territorio. Per quanto riguarda la paventata chiusura della scuola, ipotesi che aveva giustamente suscitato preoccupazione tra studenti e famiglie, si stanno valutando soluzioni alternative che possano garantirne la continuità. Nei prossimi giorni, si attendono dunque ulteriori sviluppi che potrebbero delineare con maggiore chiarezza il futuro dell’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro, che va preservato e tutelato, e rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità. Un grazie sentito al presidente Alessandro Romoli per la disponibilità dimostrata. Continueremo a seguire la vicenda e aggiorneremo i cittadini non appena ci saranno novità sulla vicenda».

©RIPRODUZIONE RISERVATA