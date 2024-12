LADISPOLI – Ispezione dei Nas in un bar del centro e pugno duro dei militari che hanno avviato le procedure per la sospensione dell’attività. Il nucleo specializzato dei carabinieri, durante dei controlli, ha riscontrato importanti carenze sotto il profilo igienico-sanitario e anche strutturale, come riportato in una nota ufficiale dell’Arma. È stato un week end intenso per i carabinieri della compagnia di Civitavecchia che, in sinergia con la stazione locale di via dei Narcisi, hanno effettuato anche un sopralluogo in una discoteca in periferia stangando i titolari con 5mila euro di multa per aver prodotto musica ad alto volume all’aria aperta sforando il limite consentito. Parecchi volte i residenti si erano lamentati chiamando anche il 112 per porre fine agli schiamazzi notturni prolungati fino all’alba.

