CIVITAVECCHIA – L’Isolotto del Pirgo si prepara a riaprire e riparte la polemica. Nei giorni scorsi Palazzo del Pincio ha concesso l’autorizzazione alla società che gestisce l’area per montare il chiosco bar e le attrezzature per la stagione balneare 2024 dando, di fatto, il via libera a riaprire. I residenti, in questi giorni, vedendo dei movimenti attorno all’isolotto, con spostamenti e arrivo di attrezzature, si sono preoccupati.

E chiedono: «Ma la nuova amministrazione non avrebbe dovuto evitare questo tipo di iniziative, a partire proprio dalla chiusura dell’isolotto che dovrebbe essere a disposizione dei cittadini?». Simile la domanda di alcuni utenti che sui social, dopo aver mostrato l’ennesima foto del cancello di accesso all’isolotto fonte di polemiche a non finire nella passata stagione, si chiedono se si dovrà nuovamente assistere ad un’estate con il Pirgo off limits per i cittadini con tanto di “lucchetto” ad impedire l’accesso.

Già nel corso della passata stagione sono state molte le lamentele di residenti e non legate al cancello che spesso è stato lasciato chiuso da chi gestiva l’area. Problematiche mai pienamente superate per un’area che, comunque, resta “pubblica”, quindi l’accesso va garantito. E se da un lato c’è chi ricorda lo stato indecoroso in cui era ridotta la rotonda del Pirgo altri trovano assurdo che si debba impedire l’accesso alle persone, come fosse proprietà privata. La speranza di residenti e cittadini è che quest’anno la musica cambi.

