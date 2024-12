ALLUMIERE - Il comune di Allumiere ha pubblicato sul sito e sulla pagina Facebook un comunicato con cui ha dato il via ad una indagine conoscitiva per sapere quante potrebbero essere le famiglie interessate a iscrivere i figli all'asilo nido. "L'amministrazione comunale intende attivare tutte le procedure utili al fine di avviare il servizio di asilo nido per bambini dai 0 ai 3 anni per l’A.S. 2024/2025. Si invitano i cittadini interessati al servizio di asilo nido comunale a comunicare a questa amministrazione la volontà di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al nido comunale entro le ore 13 del giorno 9 ottobre. Si precisa che il presente avviso pubblico è finalizzato alla sola indagine conoscitiva della situazione presente nel Comune di Allumiere e non determina diritti e/o aspettative legittime per coloro che invieranno la comunicazione. Le procedure per l’iscrizione dei bambini/e al servizio saranno conseguenti al bando che verrà pubblicato successivamente in ottemperanza delle normative vigenti. Le istanze possono essere inviate tramite mail all'indirizzo protocollo@comune.allumiere.rm.it o consegnate all'ufficio protocollo del Comune di Allumiere. Maggiori informazioni ed il modello per presentare l'istanza sono pubblicati sul sito del Comune di Allumiere al seguente link: www.comune.allumiere.rm.it/it/news/avviso-pubblico-indagine-conoscitiva-asilo-nido-comunale