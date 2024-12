CIVITAVECCHIA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 34enne romeno in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria a ottobre scorso. L’uomo, irreperibile da mesi, è stato rintracciato grazie a un’attività investigativa che ha permesso di individuarlo mentre sfruttava l’abitazione di un suo conoscente connazionale, che è stato denunciato per il reato di procurata inosservanza di pena. Il 34enne era stato giudicato definitivamente colpevole dei reati di ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti e porto illecito di armi, commessi a Civitavecchia nel periodo tra il 2015 e il 2019, e dovrà scontare una pena residua di 4 anni e 11 mesi di reclusione. Dopo l’arresto e la conclusione delle formalità di rito, l’uomo è stato portato in carcere.