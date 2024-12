Don Ivan Leto*

Il Vangelo di oggi ci mostra Gesù nell'immagine del pastore. I pastori, l'ovile, le pecore, figure molto vicine al concetto di popolo di Dio che il Concilio ha usato per qualificare la Chiesa. E gregge, se possibile, dice più che popolo, perché oltre al cammino indica anche la direzione e la guida. Un pastore tenero e appassionato, che ha i tratti più dello sposo che del guardiano del gregge, è anche l'immagine e il modello di tutti i pastori che, nel tempo, lo hanno rappresentato. Gesù parla di se stesso come del "buon pastore".

Ai farisei ciechi, che pretendevano di essere le guide del popolo, Gesù mostra la loro cecità e propone se stesso come il vero pastore che conduce verso la libertà i suoi fratelli. Sullo sfondo del discorso di Gesù c'è un'immagine familiare in Palestina: a tutti era chiaro il rapporto esclusivo che c'è tra il gregge e il suo pastore. È l'antica figura del re pastore.

Anche Abramo e i patriarchi erano pastori; Mosè, Giosuè e Davide sono chiamati pastori del popolo, che loro guidano in nome di Dio. La vita del pastore si spiega con quella delle pecore e la vita delle pecore dipende da quella del pastore. Proprio Gesù, che è il Figlio e conosce l'amore del Padre, si propone come il vero pastore, il pastore-bello alla cui sequela diventiamo ciò che siamo: figli del Padre e fratelli fra di noi.

Ai falsi pastori che diffondono la cultura dell'aggressione, della competizione, della rivalità e della violenza, Gesù oppone la sua persona di pastore che porta la cultura della fraternità e dell'amore. Buon-pastore sta per pastore-bello. Bello perché vero, autentico, buono.

È questa la bellezza che salverà il mondo. La contrapposizione tra Gesù e i mercenari sta nella risposta a questa domanda: quanto t'importa delle pecore? Le pecore sono di chi dà la propria vita per loro. Gli altri, che non conoscono le pecore perché non le amano, sono i briganti, i mercenari. La questione, allora, non è su chi sia il vero pastore, ma chi è per noi Gesù Cristo.

Anche stavolta si giunge alla questione cruciale, alla domanda sulla fede.

