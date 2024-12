LADISPOLI - Grave incidente a Palo Laziale, nella tarda mattinata di oggi. Un pedone è stato travolto da un’auto mentre stava attraversando la strada ed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto l’ambulanza del 118 che lo ha portato al Pit da dove è stato successivamente trasferito in eliambulanza in un ospedale romano. Per i rilievi gli agenti del commissariato della Polizia di Stato e anche quelli della Polizia Municipale. Il traffico, inevitabilmente, ne ha risentito in entrambi le direzioni