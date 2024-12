CERVETERI – Travolta in prossimità delle strisce pedonali da un’auto che stava effettuando la retromarcia. Per fortuna non è in pericolo di vita la signora 80enne finita in ospedale, madre di agente della Municipale, ma dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico per la frattura al femore in seguito all’impatto avvenuto nella centralissima piazza Aldo Moro. L’incidente è avvenuto l’altra mattina e sul posto sono subito intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della Polizia locale coordinati dal comandante, Cinzia Luchetti, sia per rilevare l’incidente che per gestire la viabilità. Piuttosto chiara la dinamica, come visionato anche dalle telecamere comunali. L’autista della Fiat 500 stava per riprendere la marcia dopo aver parcheggiato qualche minuto sulle strisce zebrate ma nel momento della retromarcia non si sarebbe accorta della presenza del pedone.

Non è l’unico caso simile accaduto in piazza Aldo Moro nel corso dell’ultimo anno. Il bilancio comunque sale vertiginosamente considerati gli incidenti registrati sia in centro urbano che nelle strade periferiche poco illuminate o piene di voragini sull’asfalto come via Doganale e via di Zambra.

