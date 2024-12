LADISPOLI - Due donne erano state falciate sul ponte Navarra la scorsa settimana e una di loro era stata trasportata con l’eliambulanza in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. La novità che trapela, per fortuna, è che la 50enne più grave sarebbe fuori pericolo. La prognosi è stata sciolta dai sanitari e la signora ha ricevuto 40 giorni in seguito alle fratture ricevute. La sua amica era stata invece portata al San Paolo di Civitavecchia con ferite più lievi. Sull’incidente indagano i carabinieri della stazione locale di Ladispoli. Lo schianto è avvenuto sul ponte Navarra intorno alle 8 del mattino. Alla guida della Peugeot una donna che ha dichiarato ai militari di essere stata accecate dal sole in quel momento. Una testimonianza ovviamente al vaglio degli investigatori.

