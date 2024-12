LADISPOLI – Il vento ha complicato i piani dei netturbini sparpagliando ovunque le foglie non raccolte. Un vero e proprio “tappeto” su strade e marciapiedi delle zone centrali e limitrofe al salotto urbano. In tanti si sono lamentati temendo di scivolare, specie nelle ore serali e Palazzo Falcone cerca di correre ai ripari. «Capiamo i disagi – risponde Marco Pierini, assessore ai Lavori pubblici – ma gli interventi della ditta che ha in gestione l’appalto ha calendarizzato la raccolta e nelle strade laterali, come prevede l’appalto, lo spazzamento meccanico avviene anche una volta ogni due settimane. Il vero problema a mio avviso è il discorso delle potature. Sto recuperando questa situazione, anzi annuncio di aver messo in bilancio 130mila euro nel 2025 per interventi che saranno effettuati in gran parte della città in modo da eliminare il problema alla radice».

©RIPRODUZIONE RISERVATA