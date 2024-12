Necessario un intervento chirurgico al piede per il consigliere comunale di Onano Fabrizio Marricchi raggiunto mercoledì pomeriggio da due colpi partiti dal suo fucile. L’uomo era impegnato nella caccia in località Lumpunano, quando è avvenuto l’incidente. I due spari lo hanno ferito gravemente al piede destro. Tra le ipotesi c’è quella che il fucile non avesse la sicura inserita.

Soccorso dal 118 è stato trasportato in un primo momento all’ospedale di Acquapendente poi, viste le condizioni, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Belcolle per l’intervento chirurgico al piede.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.