FIUMICINO - Per l’esecuzione degli interventi selvicolturali, finalizzati alla mitigazione del rischio di incendi fino al 28 giugno, nella località di Fregene, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria: dalle ore 07.30 alle 16.00 dal 24/06/2024 al 28/06/2024 e comunque fino a fine lavori, istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sui parcheggi e sui tratti di carreggiata interessati dagli interventi, con interdizione dell’uso dei marciapiedi e delle piste ciclabili adiacenti le fasce di pertinenza stradale interessate; l’apposizione di idonei cartelli di preavviso dei lavori e del limite di velocità a 30 km/ h; il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sui tratti di strada interessati dai lavori e sui parcheggi adiacenti agli stessi; L’apposizione di apposita cartellonistica di divieto di transito e utilizzo dei marciapiedi e della pista ciclabile e posizionamento di idonee transenne. Via Castellammare, dall’intersezione con via della Pineta di Fregene (semaforo) fino all’intersezione con via Rapallo; via Portovenere, su entrambe le carreggiate, dall’intersezione con via Rapallo fino all’intersezione con via della Pineta di Fregene; via Paraggi, dall’intersezione con Via Portovenere fino all’altezza civico 14; via della Pineta di Fregene, su entrambe le carreggiate, dall’intersezione con via Castellammare / Via Sestri Levante fino all’altezza del civico 76 (ingresso carrabile Poliambulatorio di Fregene, ASL Roma 3); via Porto Azzurro, tratto fronte Poliambulatorio di Fregene, ASL Roma 3; via Maiori, dall’intersezione con Via Porto Azzurro fino all’intersezione con Via Sestri Levante; via Sestri Levante, dall’intersezione con via Maiori fino all’intersezione con via della Pineta di Fregene. Altri interventi si svolgeranno dalle 07:30 alle 16:00, dal 27 giugno al 5 luglio e comunque fino a fine lavori, istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sui parcheggi e sui tratti di carreggiata interessati dagli interventi, con interdizione dell’uso dei marciapiedi e delle piste ciclabili adiacenti le fasce di pertinenza stradale interessate; apposizione di idonei cartelli di preavviso dei lavori e del limite di velocità a 30 km/ h; divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sui tratti di strada interessati dai lavori e sui parcheggi adiacenti agli stessi; apposizione di apposita cartellonistica di divieto di transito e utilizzo dei marciapiedi e della pista ciclabile e posizionamento di idonee transenne. I lavori coinvolgeranno le seguenti vie: via della Pineta di Fregene (semaforo) fino all’intersezione con Via Porto Azzurro; via Porto Azzurro (tratto fronte Poliambulatorio di Fregene) fino all’intersezione con via Maiori; via Maiori, dall’intersezione con Via Porto Azzurro fino all’intersezione con Via Sestri Levante; via Sestri Levante, dall’intersezione con via Maiori fino all’intersezione con via della Pineta di Fregene (semaforo).