I carabinieri intervengono per una lite di coppia e scoprono una piantagione di marijuana. E’ accaduto venerdì pomeriggio a Canino quando i militari sono stati chiamati per una lite di coppia, a causa di presunti tradimenti coniugali e per motivi di gelosia.

Giunti presso l’abitazione, i militari hanno notato degli “insoliti” vasi, all’interno dei quali erano coltivate delle piante di marijuana. Visti anche i precedenti di polizia dell’uomo, un imprenditore di 37 anni, i carabinieri hanno proceduto a perquisizione personale e locale e hanno trovato un barattolo in plastica, contenente un grammo hashish, marijuana parzialmente essiccata con gambi e cime del peso di 16 grammi, frammenti di hashish del peso complessivo di 6 grammi e infine un coltello a serramanico, con lama intrisa di tracce di sostanza stupefacente del tipo hashish, tutto sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per coltivazione e detenzione illecite di sostanze stupefacenti.