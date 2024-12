ACQUAPENDENTE - L’amministrazione comunale comunica un intervento di riparazione della condotta idrica angolo vicolo delle Volte/piazza Guglielmo Oberdan.

«Il 15 gennaio, dalle 8,30 fino al termine dei lavori, previsto per le 18 circa, si svolgerà un intervento urgente di riparazione alla condotta idrica in piazza Oberdan - si legge nel post sull’account ufficiale facebook del Comune -. Si renderà necessario interrompere il flusso idrico per tutta la durata dell’intervento nelle seguenti zone: centro storico e zone limitrofe. Sarà allestito il servizio di autobotte fissa in prossimità dell’ospedale in via Cesare Battisti. Al momento del ripristino del flusso potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità in rete e abbassamenti di pressione e presenza d’aria.

