CIVITAVECCHIA – Mentre si susseguono le segnalazioni riguardanti la presenza in periferia di una o più bande di malviventi dediti ai furti nelle abitazioni, arrivano le prime risposte dalle forze dell’ordine. A quanto pare alcuni soggetti sarebbero stati già intercettati e bloccati nelle scorse ore, proprio grazie alle segnalazioni arrivate dai residenti di Casaletto Rosso e Boccelle, dove i ladri sono entrati in azione nei giorni scorsi. In particolare a tradire i tre uomini (probabilmente stranieri) notati e segnalati dai residenti, sarebbe stata l’auto sulla quale viaggiavano. Si tratterebbe di una Citroen, avvistata più volte nei luoghi presi di mira dai ladri. Polizia e Carabinieri hanno intensificato i controlli, e in poche ore sono riusciti a chiudere il cerchio. Va ricordato che nei giorni scorsi sono stati messi a segno una serie di furti in abitazioni private, denunciati anche attraverso i social. L’aumento dei controlli sta comunque disincentivando il fenomeno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA