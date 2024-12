Per gli insulti razzisti ai danni di un calciatore, un tifoso della Fc Viterbo è stato raggiunto dal Daspo.

I fatti risalgono allo scorso 22 settembre in occasione dell’incontro di calcio F.C. Viterbo e Pomezia Calcio 1957, valevole per il campionato regionale di Eccellenza che si è svolto allo stadio Rocchi. L’uomo avrebbe proferito ripetutamente insulti di carattere discriminatorio e razzista all’indirizzo di un giocatore della propria squadra.

L’uomo è stato individuato a seguito di una immediata attività investigativa della Digos ed e denunciato in stato di libertà.

Nei confronti dello stesso, al termine di un’accurata istruttoria posta in essere degli operatori della divisione polizia anticrimine, il questore di Viterbo, Luigi Silipo, ha emesso il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per la durata di cinque anni.