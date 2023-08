CERVETERI - «Portaci a casa co******». È questo quello che si è sentito dire da alcuni minori, l'autista della linea 23 del trasporto pubblico locale diretto a Cerveteri.

Il fatto risale a venerdì scorso intorno alla mezzanotte. I ragazzi erano saliti a Ladispoli per tornare a Cerveteri tramite la linea "speciale" attivata dai due comuni durante il periodo estivo per dare la possibilità ai giovani di godere degli eventi e degli spettacoli sul litorale. Inutili le richieste dell'autista di moderare il loro comportamento. «Hanno iniziato a suonare il campanello ad ogni fermata senza scendere e insultavano l'autista», raccontano alcuni testimoni. A quel punto il conducente ha arrestato il mezzo per contattare le forze dell'ordine. Ed in quel momento i ragazzi sarebbero scesi dal mezzo iniziando a lanciargli addosso dei sassi.«Cè mancato poco che sfondassero il vetro», racconta un testimone.

Sotto choc e impauriti gli altri passeggeri della linea. «A bordo c’era anche una mamma con una bimba piccola che ovviamente si è messa a piangere per la paura», aggiunge. Episodio non isolato purtroppo.

SFONDANO IL VETRO DEL BUS. CORSA SOSPESA

Anche lunedì sera stessa scena. Alcuni ragazzi, sempre minori, avrebbero rubato uno dei martelletti installati sui mezzi per infrangere i vetri in caso di emergenza e una volta a terra avrebbero scagliato contro il mezzo stesso qualcosa. «Forse era proprio il martelletto o dei sassi. Hanno rotto il vetro del mezzo», raccontano ancora testimoni. Per fortuna solo tanto spavento per gli altri viaggiatori. In questo caso l'autista ha dovuto sospendere la corsa sulla Settevene Palo a Cerveteri, per garantire la sicurezza dei passeggeri. «Accadono da quando è stato attivato questo servizio. Da anni», hanno denunciato. Tornando infatti indietro, sempre sulla linea 23, negli anni passati. Un autista era stato ferito da un ragazzo a una gamba. Un altro è stato aggredito da un altro gruppo di giovani. Una situazione insostenibile per chi ogni sera si mette alla guida dei mezzi per garantire un servizio aggiuntivo. Ora della vicenda si starebbero interessando anche le organizzazioni sindacali della categoria. La richiesta avanzata alle due amministrazioni competenti (Ladispoli e Cerveteri) sarebbe una: eliminare la navetta serale per fermare queste continue aggressioni.

LA MODIFICA ESTIVA

Solitamente infatti la linea numero 23 del Trasporto locale integrato resta in servizio fino alle 21 durante il periodo invernale. Nei mesi estivi invece per dare la possibilità ai ragazzi di recarsi a Ladispoli dove trascorrere la serata, viene estesa fino alla mezzanotte, con l’ultima corsa da piazzale Roma, davanti la stazione ferroviaria, alle 00.10 circa. Ed è proprio su quest’ultima corsa che purtroppo si verificano spesso episodi violenti nei confronti degli autisti.

