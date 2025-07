CERVETERI – Brutta disavventura per un 50enne cerveterano attaccato da un cane in via Fontana Morella mentre aveva appena parcheggiato per dirigersi al distributore automatico di sigarette. «Era un meticcio grigio di taglia media – è la sua testimonianza– ed era pure portato a guinzaglio da una giovane poi andata via a passo spedito. Ho avuto i riflessi perché ho visto la sagoma del cane avventarsi su di me, ma in qualche modo sono riuscito ad evitare un attacco frontale. Mi ha azzannato da dietro però sfilandomi pure i pantaloni. Alcune persone hanno assistito alla scena restando impietrite. Spero che almeno la padrona abbia svolto su suo animale gli opportuni controlli. E se al mio posto ci fosse stato un bambino come sarebbe finita?». Se l’è cavata con una visita al pronto soccorso e una medicazione sul gluteo. Non è la prima volta però che situazioni di questo tipo sono accadute a Cerveteri ma anche nella vicina Ladispoli. I vari comandi della Polizia locale hanno pure recepito le normative nazionali attuando l’ordinanza per obbligare i rispettivi proprietari degli amici a quattro zampe a portarli a passeggio con la museruola o con il guinzaglio. A volte però capita pure che i cani di grossa taglia sfuggano al controllo o attacchino gli altri cuccioli pure se legati. Alcuni mesi fa, nella frazione agricola Sasso, una donna venne inseguita da un pitbull fuggito dal cancello di un’abitazione e venne morsa ad una mano nel tentativo di difendere i suoi due cuccioli.

