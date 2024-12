Inseguimento drammatico quello della scorsa notte sulla statale Aurelia. I carabinieri della stazione di Campo di Mare hanno notato un furgone bianco, segnalato come rubato e hanno iniziato a monitorarlo, a sirene spente. Il conducente del furgone, però, notata la pattuglia ha tentato la fuga premendo sull'acceleratore. Ne è nato così un inseguimento a tutta velocità sulla statale Aurelia in direzione di Roma, terminato con l'uscita di strada del furgone che è andato a schiantarsi. Uno degli uomini a bordo del mezzo è stato rinvenuto dai militari sulla scarpata vicina alla carreggiata in condizioni critiche. Per lui niente da fare. L'uomo, tra i 25 e i 30 anni, rom, è deceduto in ambulanza.

Si pensa che a bordo del veicolo, però, non fosse solo. Degli altri però nessuna traccia. Probabilmente, dopo l'impatto si sono dati alla fuga. Sul posto dell'incidente il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia per accertare le cause della morte. Il mezzo, è stato sequestrato. Al suo interno sarebbe stato trovato un grosso quantitativo di rame.