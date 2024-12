CIVITAVECCHIA – Mattinata movimentata quella di ieri per i Carabinieri del nucleo radiomobile di Civitavecchia, intervenuti per un soccorso a persona.

Dopo l’attività della sera precedente, un servizio coordinato finalizzato al controllo sull’abuso di sostanze alcoliche da parte di chi poi si mette alla guida, i militari sono dovuti intervenire in un appartamento dopo una segnalazione da parte di alcuni cittadini. Da quanto si è appreso una donna avrebbe tentato il suicidio previo ingerimento di un notevole quantitativo di farmaci.

Proprio il tempestivo arrivo sul posto dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco ha scongiurato il peggio: gli operatori dell’Arma, grazie all’autoscala messa a disposizione dagli uomini della caserma Bonifazi, sono riusciti ad entrare nell’appartamento e a mettere in salvo la donna, affidandola al personale del 118. Al momento non sono chiari i motivi del gesto, quello che appare invece evidente è la determinazione e la prontezza dei rappresentanti delle forze dell’ordine e degli organi di soccorso, che giungendo sul posto tempestivamente hanno fatto in modo che non si consumasse l’ennesima tragedia. Dopo essere stata assistita sul posto, la donna è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.