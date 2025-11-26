CIVITAVECCHIA – «Infiltrazioni alla scuola Galice e un’ala interdetta. Ora si vorrebbero spostare i corsi al pomeriggio, scaricando tutto sulle famiglie. È inaccettabile».

A dirlo è il capogruppo di Forza Italia Luca Grossi che interviene dopo i fatti di oggi.

«Ci sono – tuona – genitori che lavorano la mattina, che hanno già pagato attività, e che non possono essere costretti a trovare all’ultimo qualcuno che guardi i figli perché non si è organizzata una soluzione alternativa. Le lezioni e i corsi devono restare al mattino: punto. Il Comune individui subito altri spazi dove farle svolgere. E vista la gravità della situazione, si convochi immediatamente l’Ufficio Lavori Pubblici in Commissione, con l’assessore presente, per chiarire cosa sta accadendo e quali interventi urgenti verranno messi in campo».

