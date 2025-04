ORTE – «Nelle ultime settimane è stato registrato un sensibile aumento dei conferimenti non conformi per la raccolta dell’indifferenziato, indistintamente tra utenze domestiche e non domestiche, tra residenze singole e condomini, questi ultimi in maniera preponderante». A riferirlo è l’amministrazione comunale. «All’interno dei sacchi dell’indifferenziato - si legge nella nota - viene trovato di tutto, dalla plastica, alla carta, all’umido, e altri materiali che dovrebbero essere correttamente smaltiti attraverso la raccolta differenziata. Ricordiamo che nel mastello dell’indifferenziato devono essere conferiti solo i rifiuti che non possono essere riciclati attraverso gli altri contenitori. Qualsiasi altra pratica rappresenta una violazione delle norme di conferimento, sanzionabile con multe che partono da euro 25 fino a 150». «Questa scarsa attenzione ad una corretta pratica della raccolta differenziata - sottolineano dal Comune - si traduce in un aumento dei costi della Tari dovuto alle tonnellate di materiale non recuperato e smaltito presso la discarica di Viterbo, che rappresenta l’unico valore variabile, che può incidere in positivo o in negativo sulle nostre bollette. Per questo motivo, dalla prossima settimana, gli agenti della polizia locale, dietro segnalazione contestuale e immediata degli operatori della società che gestisce il servizio di igiene urbana, verificheranno le violazioni con conseguenti sanzioni, laddove l’errato conferimento non verrà recuperato e correttamente differenziato. Tuttavia, è importante sottolineare che la maggior parte dei cittadini ha compreso quanto sia importante differenziare correttamente, per la tutela dell’ambiente e la gestione sostenibile dei rifiuti», conclude la nota del Comune.

