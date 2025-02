Revocato lo stato di agitazione del personale del pronto soccorso dopo che ieri si è tenuto in Prefettura il tavolo di conciliazione tra la Cgil Fp, Uil Fpl e la Direzione Strategia della Asl di Viterbo.

Al centro della vertenza l’indennità per i sanitari del pronto soccorso che, nonostante economicamente predisposta per essere saldata ai lavoratori, è stata bloccata dopo la comunicazione della Regione inviata a tutte le Asl.

L’incontro, presieduto dal prefetto Gennaro Capo, ha dato esito positivo, come hanno comunicato le due sigle sindacali.

“Il direttore generale della Asl di Viterbo Egisto Bianconi - scrivono Cgil Fp, Uil Fpl- ha accettato la riapertura del tavolo negoziale rispetto alle indennità di Pronto Soccorso. Quindi si partirà con la contrattazione integrativa per l’erogazione delle indennità di pronto soccorso del 2022. Inoltre il direttore generale si è impegnato a intervenire presso la Regione Lazio rispetto agli anni 2023 e 2024.

Alla luce dell’esito sin qui positivo della riunione in attesa della programmazione le nostre Organizzazioni - dicono - per il momento revocano lo stato d’agitazione”.