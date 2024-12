SANTA MARINELLA – Proteste della presidente del Comitato Cittadino per il Diritto alla Casa Stefania Abbatiello per essere stata esclusa dagli incontri che si sono tenuti tra l’Ater e l’amministrazione comunale, in merito all’assegnazione degli alloggi popolari. “Ha seguito di un incontro tra l’Ater e il Comune – dice la Abbatiello - si è deciso che il rapporto tra i due enti continuerà ed infatti ci sarà un ulteriore incontro tra Ater, Comune e i pre assegnatari degli ultimi otto alloggi, avendo, di fatto, escluso il nostro Comitato, perché evidentemente la Abbatiello è una figura scomoda in quanto dice sempre la verità. Nella prossima riunione, si parlerà di come ultimare i lavori di sistemazione della viabilità esterna e dei servizi primari, per dare modo agli altri otto inquilini di poter accedere agli alloggi popolari. Riguardo ai lavori, ci dovrebbero rientrare anche gli assegnatari degli alloggi Erp a cui le case sono già state consegnate precedentemente, perché a loro manca la cabina elettrica e c’è da rifinire i terrazzi, infatti quando piove si ravvisano infiltrazioni d'acqua”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA