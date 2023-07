LADISPOLI – Ancora un incidente stradale nella città balneare. Ancora una volta sulla statale Aurelia. Per cause ancora in corso di accertamento a scontrarsi frontalmente sarebbero state due auto. Arrivati sul posto i vigili del fuoco di Bracciano hanno subito estricato dalle lamiere una delle due conducenti ed affidata alle cure del personale sanitario del 118. Successivamente è stata trasportata tramite elisoccorso all'ospedale Gemelli a Roma. La conducente della seconda macchina è stata trasportata in ospedale tramite ambulanza. Presenti anche la Polizia locale di Ladispoli per i rilievi del caso e una pattuglia della Guardia di Finanza.