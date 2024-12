ALLUMIERE – Incidente stradale stamane lungo la Braccianese Claudia, al chilometro 32 nel comune di Allumiere.

Un furgone e una macchina, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati finendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia che hanno subito cominciato le operazioni di estrazione del conducente del furgone rimasto incastrato all'interno dell’abitacolo del mezzo, con l’ausilio del gruppo cesoie e divaricatore.

Una volta liberato dalle lamiere è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto con tre ambulanze. In totale gli occupanti dei mezzi coinvolti nell’incidente erano tre, tutti e tre affidati alle cure dei sanitari.

Dopo aver liberato le persone coinvolte nell’incidente, i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno messo in sicurezza macchina e furgone e la zona circostante. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

Il fatto è accaduto intorno alle 6, 15; un’ora dopo era ancora bloccata la circolazione veicolare.

