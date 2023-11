FIUMICINO - Una tragediaquella avvenuta a Fiumicino nella mattinata di ieri 2 novembre 2023, dove un incidente mortale su via Portuense ha visto la morte di un giovane centauro.

Lo scontro è avvenuto fra un’auto e uno scooter: a perdere la vita un ragazzo alla guida dello scooter.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 9 circa all’altezza di Qc Terme.

Accorso tempestivamente sul posto il personale sanitario 118, ma a nulla sono serviti i tentativi dei soccorsi: per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto presente la Polizia locale per i rilievi di rito volti a chiarire le effettive dinamiche del fatto ancora sconosciute e n fase d’indagine.

L’incidente ha avuto forti ripercussioni sulla viabilità locale: il traffico è stato paralizzato per ore con lunghe code a partire dal cimitero, perché il tratto di strada interessato è stato chiuasa, mentre la circolazione dei veicoli è stata deviata in viale Lago di Traiano.