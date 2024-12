FIUMICINO - Una tragedia è avvenuta nel parcheggio del centro commerciale dove un uomo ha perso il controllo dell’auto, poi lo schianto contro le auto in sosta. L’impatto fatale è avvenuto in via Meucci. A quanto si apprende, l’uomo avrebbe accusato un malore. Fra i primi intervenire i volontari della Misericordia di Fiumicino fuori servizio e il personale della sicurezza del centro commerciale. Senza perdere tempo, i volontari hanno iniziato le manovre di rianimazione ed hanno mantenuto i parametri vitali dell’uomo attivi fino all’arrivo dell’Ares 118. Trasportato in ospedale, l’uomo è purtroppo deceduto. Sul posto era presente anche la Polizia locale. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.