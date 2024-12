LADISPOLI - Ancora un incidente in via Palo Laziale. Questa volta a scontrarsi, a causa di un tamponamento, un furgone e un Suv. I due conducenti sono rimasti feriti nell'impatto e sono stati subito trasportati in ambulanza al Padre Pio di Bracciano. Sul posto la Polizia locale di Ladispoli per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Forti ripercussioni sul traffico nella zona con rallentamenti e code in entrambe le direzioni di marcia.