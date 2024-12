CIVITAVECCHIA – Gravissimo incidente stradale lunedì pomeriggio in via De Gasperi, che ha visto coinvolti due veicoli, una moto 125 con due giovani a bordo e una Dacia Duster condotta da una donna.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, si sa solo che ad avere la peggio il trasportato della moto, un civitavecchiese di 18 anni. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, nonostante molte pattuglie fossero già impegnate a dirottare il traffico autostradale sulla Mediana a seguito del grave sinistro avvenuto in autostrada. Il 18enne è finito in ospedale e rischia l’asportazione della milza. Gli agenti del comando di via Braccianese Claudia hanno operato a lungo per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per garantire il ripristino della circolazione stradale a Campo dell’Oro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA