Due feriti e traffico in tilt questa mattina sulla superstrada Viterbo - Orte a causa di un incidente.

Poco dopo le 9 sulla corsia in direzione Orte all’altezza del chilometro 60 due auto si sono scontrate per cause ancora in corso d’accertamento.

L’urto è stato così violento che una delle due si è ribaltata.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti.

Soccorsi dai sanitari del 118 sono stati trasportati in ospedale di Belcolle ma non si conoscono le loro condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico: per consentire le operazioni di soccorso, i successivi rilievi e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata, la strada è stata chiusa e il traffico deviato su strada Bagni.

Solo dopo le 11 la corsia è stata riaperta e la circolazione stradale è tornata regolare