Un sorpasso azzardato dopo un sabato notte trascorso sul litorale e finisce contro due auto.

E’ accaduto domenica mattina intorno alle 8 lungo la strada provinciale Tuscanese in direzione Viterbo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile.

Dalla prima ricostruzione dell’incidente, è emerso che una Fiat 500, con a bordo due 19enni, che stavano facendo rientro verso il capoluogo dalla movida notturna sul litorale, nel sorpassare il veicolo che lo precedeva, ha invaso la corsia opposta, andando a collidere contro due autovetture, una Alfa Romeo Giulietta ed una Fiat Panda, che provenivano dal senso di marcia opposto e sulle quali viaggiavano due famiglie in direzione mare, per trascorrervi la giornata festiva.

Gli occupanti dei mezzi sono stati trasportati presso il pronto soccorso di Belcolle, fortunatamente per ferite lievi. I carabinieri sono in attesa degli esiti degli esami tossicologici richiesti nei confronti del conducente della Fiat 500.

I militari della Stazione di Gradoli, invece, hanno denunciato un 56enne che circolava a bordo della sua autovettura Mercedes classe E, che gli era stata confiscata ma non aveva mai consegnato all’Erario. È stato denunciato per appropriazione indebita e sanzionato per mancata copertura assicurativa del mezzo.

A Vignanello, un 66enne del posto è stato denunciato in stato di libertà dal personale della locale stazione, per aver causato un incidente stradale mentre era la guida del proprio veicolo sotto effetto di sostanze stupefacenti. All’uomo è stata ritirata la patente, per il quale il prefetto ha emesso un’ordinanza di sospensione per un anno.