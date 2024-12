Un grave incidente si è verificato oggi a Fabrica di Roma dove un uomo di 51 anni, per cause in corso d’accertamento, è scivolato dal tetto.

L’uomo ha fatto un volo di qualche metro precipitando a terra.

E’ stato soccorso dai sanitari del 118 che, considerate le sue condizioni, ne hanno disposto il trasferimento a Belcolle in codice rosso.

Secondo quanto si è potuto apprendere, l’uomo è arrivato all’ospedale di Belcolle incosciente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Tra le ipotesi c’è quella che l’uomo stesse mettendo le luci di Natale e sia scivolato tragicamente.