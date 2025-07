CIVITAVECCHIA – Intervento rapido e decisivo questa mattina, intorno alle 10.30, da parte dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, impegnati nello spegnimento di un vasto incendio di sterpaglie sviluppatosi tra via Braccianese Claudia e il cavalcavia di via Tirso.

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno rapidamente interessato il costone che costeggia l’autostrada, minacciando abitazioni e coltivazioni vicine. Sul posto sono intervenute due squadre operative dei Vigili del Fuoco – l’equipaggio della 17A e l’autobotte AB17 – che hanno immediatamente avviato le operazioni di contenimento del fronte di fuoco.

La tempestività dell’intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme prima che raggiungessero le case e i campi coltivati dell’area, evitando anche ripercussioni sulla viabilità autostradale.

Presenti sul posto anche personale di Autostrade per l’Italia, Carabinieri e Polizia Stradale. Non si registrano feriti. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

